Charleroi: harcèlement, menaces, coups et blessures sur son ex-compagne

Après la séparation, Dylan confirme bien avoir perdu pied et eu du mal à tourner la page. Selon Me Samanci, son avocate, l’homme n’a pas adopté la bonne méthode alors qu’il cherchait simplement à obtenir un mot d’explication sur la rupture annoncée. Un harcèlement s’en est suivi. "Il la suivait dans la rue, allait interpeller la petite sœur de 12 ans ou alors il l’appelait via plusieurs numéros différents. Il ne supportait pas qu’elle soit en couple avec un autre homme", ajoute la substitute du procureur. Cette dernière admet toutefois ne plus avoir eu à prendre connaissance de nouveaux faits commis par Dylan et souligne sa coopération dès le départ du dossier via ses aveux. Une peine de 12 mois de prison est requise à titre de sanction, sans pour autant s’opposer à une mesure de faveur.

Du côté de la défense, on assure avoir bien compris le message délivré par la justice. Une suspension du prononcé, mesure de faveur la plus favorable, est plaidée.

Deux autres cas de violence conjugale

La justice carolo a décidément fort à faire avec les faits de violence conjugale. Deux autres cas de maltraitance ont en effet été débattus devant le tribunal correctionnel ce mardi: le premier concerne un couple de Fleurus, l’autre un habitant du centre-ville et sa désormais ex-compagne.

Les jugements sont attendus respectivement les 18 et 19 septembre.