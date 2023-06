Charleroi: agression sur le boulevard de l'Yser

Que s’est-il réellement passé le 16 octobre 2021 devant la boîte de nuit Fiesta Latina, sur le boulevard de l’Yser à Charleroi ? En fonction du camp dans lequel on se trouve, les versions divergent. Du côté de Nicolo, poursuivi pour avoir agressé un père et son fiston, on invoque la légitime défense. Ce serait finalement lui, la victime. "Je me suis disputé avec deux sorteurs, à l’extérieur. Puis ils se sont mêlés à la bagarre et je me suis défendu tant bien que mal."