Charleroi: rencontre avec Maxime Hardy, échevin depuis un mois à peine

Maxime Hardy, votre choix politique de rejoindre le collège communal était le bon ?

J’en suis convaincu. Dans ces nouvelles fonctions, je peux me mettre davantage au service des Carolos qu’il m’était permis de le faire en tant que député. Je viens d’achever le tour de mes services, mon agenda est rempli de 8h à 20 h. En quatre semaines, j’ai rencontré entre 400 et 500 personnes, travailleurs et partenaires. J’ai pris la mesure des enjeux. Maintenant, je vais jeter toute mon énergie dans la concrétisation…

Quels sont précisément les enjeux dans le domaine de la Petite Enfance ?

J’en vois deux, essentiels. Le premier, c’est continuer à améliorer le confort à la fois des enfants et de notre personnel dans nos huit crèches communales. Cela passe par des travaux de rénovation. Où, quoi, comment, dans quel calendrier ? Une réunion est programmée le 4 juillet avec mon collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments. L’autre priorité, c’est le recrutement de puériculteurs et puéricultrices. Pour avoir siégé au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis conscient que cela passe par une augmentation des barèmes et revenus de la profession. Il faut donc mener de front ces deux chantiers, le second à travers nos relais à d’autres niveaux de pouvoir.

Les finances vont mal à Charleroi. Comment y remédier ?

Il n’y a qu’un moyen: changer les paramètres de financement ! La dotation au fonds des communes est calculée au prorata de notre population. Or, notre offre d’enseignement, notre concentration d’activités économiques, nos théâtres, nos musées, nos clubs sportifs et j’en passe accueillent des usagers de la périphérie. Cette dimension métropolitaine doit être mieux prise en compte. Sur le terrain, nos services des Finances font un travail colossal pour améliorer la gestion de la dette. Et dans toute l’administration, nos mesures d’économie font que le coût à charge du citoyen est moins élevé qu’ailleurs. Il faut aussi veiller à ce que les tâches déléguées à notre ville par d’autres niveaux de pouvoir soient couvertes à 100%. Or, ce n’est pas le cas: que ce soit l’octroi du revenu d’intégration ou la sécurité (police, pompiers), nous en prenons une partie en fonds propres.

Avez-vous des projets pour le tourisme ?

C’est un levier d’amélioration de notre image et de notre attractivité, notre maison du tourisme regroupe 219 opérateurs actifs sur toute la métropole. Ce qui me semble essentiel, c’est de continuer à tisser et resserrer les liens entre tous les acteurs, booster les synergies au travers de packages (expériences combinées, resto, visite, hébergement), même au-delà de notre territoire, avec le pays des Lacs notamment. Je veux faire des Carolos, et en particulier des étudiants de notre nouveau campus, de véritables ambassadeurs de notre offre touristique à Charleroi. Nous allons pour cela mieux exploiter les ressources du numérique.

Votre fonction d’échevin du Patrimoine démarre plutôt mal, avec l’exclusion du haut-fourneau n°4 de l’appel à projet de valorisation de la Wallonie ?

Un groupe de travail sera installé le 5 juillet pour réfléchir au positionnement et au rôle du HF4 sur le futur site de la Porte Ouest. Nous n’avons pas d’alternative: il faut trouver les moyens de sauvegarder cet outil si cher au cœur des Carolos. C’est à nous d’être créatifs et combatifs pour relever le défi.