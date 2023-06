Charleroi: lauréates du Reine Elisabeth et Fête de la Musique, la saison du PBA se termine sur de bonnes notes

Le samedi 24 juin, à 20 h, c’est la tradition: le PBA accueille les lauréats du dernier concours Reine Élisabeth en date ; avec, donc, cette fois, trois chanteuses, Floriane Hasler, Juliette Mey et Carole-Anne Roussel. Tarifs et réservations via www.pba.be.

Dimanche 25 juin, enfin, c’est l’apothéose avec les rendez-vous lyriques et classiques de la Fête de la Musique, dès 10 heures. Les académies de Charleroi joueront au PBA, à l’Alba et sur la place Verte.