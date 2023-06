Charleroi: la transformation totale de l'école des Chrysalides, à Marchienne-au-Pont, aura lieu, sur un budget de 7 millions€

Les pavillons préfabriqués vont être démolis, le bâtiment principal sera agrandi, il répondra forcément à toutes les normes en vigueur ; il sera doté d’une salle de gymnastique et d’une annexe, le tout dans des matériaux actuels, durables et de qualité. Pour la Ville de Charleroi, l’attribution de ce marché, c’est déjà un aboutissement en soi: ce dossier n’est pas nouveau mais il a subi des complications administratives et juridiques en cours de route. "C’est un chantier emblématique de la volonté affichée par le collège communal, depuis le début de cette législature, d’accorder une priorité maximale à la rénovation bien nécessaire et urgente des bâtiments communaux qui accueillent les futures citoyennes et futurs citoyens de Charleroi", se réjouit l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain.

Sise rue Jacquin, l’école métamorphosée est ainsi appelée à accompagner le développement de ce quartier en plein essor, à proximité de la maison communale, du château De Cartier et de la future piscine publique. L’échevine de l’Enseignement, Julie Patte, conclut: "Je me réjouis de voir avancer ce projet qui a connu de trop nombreux déboires. C’est un dossier qui me tient à cœur et dont j’avais fait une priorité durant cette législature. Chaque rénovation d’école fait plaisir mais celle-ci a une saveur particulière et j’ai hâte de voir les travaux terminés". Ce sera dans un peu plus de deux ans ; le calendrier fixé pour ce chantier est de 750 jours calendrier.