Charleroi: accusé d’avoir tripoté des élèves en classe verte, le prof d’histoire pourrait être acquitté au bénéfice du doute

Un ami, plutôt qu’un prof

Plusieurs jeunes adolescentes se plaignent d’un comportement inadapté de la part de leur enseignant. "Elles parlent d’attouchements aux seins, aux fesses ou encore de mouvement de bassin au niveau des hanches. L’une des plaignantes a même giflé son professeur en réaction", confirme l’avocat représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, partie civile dans le dossier.

Une plainte est rapidement déposée à la police et un dossier pénal s’ouvre. Au sein de l’école, une confrontation entre Sébastien et ses collègues a lieu. L’homme pointé du doigt se contente de regarder ses pieds et de ne pas réagir à ces accusations.

La réaction tant attendue arrive enfin ce lundi matin, face à la justice, lorsque Sébastien réfute les accusations formulées à son encontre. Non, il n’a jamais tripoté la moindre élève, mais… "Ce que je reconnais, c’est avoir eu une forme de proximité avec mes élèves, mais pas plus. Par moment, je me suis plutôt comporté comme un ami que comme un professeur. Je ne me suis jamais retrouvé avec l’une d’entre elles et je ne comprends pas ces accusations", détaille le prévenu.

Pas de preuves suffisantes

Pour le parquet, malgré la crédibilité des dires des plaignantes, il existe un doute concernant la culpabilité de Sébastien. "Je pense que les jeunes filles ont vécu quelque chose de traumatisant. Mais je n’ai pas la certitude que le fait pénal reproché au prévenu a bien eu lieu", précise le substitut Signor. Ce dernier requiert donc l’acquittement au bénéfice du doute.

Même son de cloche du côté de Me Donatangelo, qui insiste sur le comportement inadapté de son client, ayant trop fait "ami-ami" avec les élèves, mais sans plus.

Le jugement est attendu pour mi-septembre.