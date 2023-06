Charleroi: le concours de dessin pour le futur journal de classe de l'enseignement communal a rendu son verdict

Briséis Volakert, écolière à l’établissement des Coquelicots à Goutroux, et Aerith Dumont, élève au CECS La Garenne, voici donc les deux lauréates de la dernière édition du concours de dessin pour les futurs journaux de classe de l’enseignement communal, fondamental d’une part, secondaire de l’autre. À quelques jours du début du CEB pour les enfants de sixième primaire et des examens pour tous les autres, avec les grandes vacances en ligne de mire, ce n’est évidemment pas la rentrée à venir qui est à l’esprit des jeunes Carolos. Pourtant, c’est bien sur la couverture des journaux de classe qui seront distribués fin août, début septembre que figureront les illustrations épinglée cette semaine. L’échevine de l’Enseignement, Julie Patte, explique: "C’est un concours que nous menons depuis plusieurs années et nous sommes fiers d’impliquer les jeunes Carolos dans ce projet. Ce concours rencontre plusieurs objectifs: le premier, bien sûr, c’est l’activité artistique en elle-même mais le deuxième, c’est le lien direct avec la thématique proposée qui ouvre des portes sur un sujet qui sort du programme classique". Cette année, en partenariat rapproche avec le MBA, Musée des beaux-arts de la Ville de Charleroi, le fil rouge à suivre était "Mon imaginaire à la façon de Mig Quinet". Eve Delplanque, pour le Musée des Beaux-Arts, rappelle: "Une des missions primordiales de notre musée, c’est la transmission du patrimoine culturel commun. Cela passe par la familiarisation, la sensibilisation des publics dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie. Les dessins qui nous ont été présentés reflètent l’investissement des élèves et de leurs enseignantes et enseignants. Nous les en remercions sincèrement". Le résultat final sera donc à découvrir sur les journaux de classe offerts par la Ville, lors de la rentrée à venir.