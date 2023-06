Charleroi: le club d'affaires B4C en hausse constante, malgré les crises

Partout, les crises ont malmené et affaibli des organisations. Pas le B4C. Le club d’affaires de Charleroi Métropole sort en effet renforcé à l’issue de ces épreuves. "Nous avons clôturé l’exercice avec un résultat en boni", se réjouissent le président Jean-Jacques Cloquet et son directeur Frédéric Lardenoey. Quant au nombre de membres, il n’a jamais été aussi élevé: 335 contre 315 un an plus tôt, et 287 en janvier 2021. "Ce qui fait la force de notre club, c’est la diversité", insiste le président. Conférences et expos, visites d’entreprises, concerts et soirées de networking. "Nous veillons à les programmer à différents moments, matin, midi et soir, pour permettre à l’ensemble de nos membres de s’y retrouver. Depuis janvier, pas moins de 16 événements ont déjà été organisés, dont le barbecue estival sur le site Golden Lakes aux barrages de l’Eau d’Heure. Nous y avons accueilli plus de 350 personnes". L’occasion de tester le concept du 6Karavan escape beer, un escape game proposé par Didier Colart et Éric Hublart de CharleroomS. En 2023, les rencontres et animations ont mobilisé plus de 1500 participants au total. Cet été, B4C renouera avec ses estivales. Du 13 juillet au 24 août, le club invitera en effet ses membres à se retrouver chaque jeudi midi à la table de l’un de ses restaurants partenaires, histoire de maintenir le contact. Et la rentrée s’annonce consistante avec, notamment, la nuit des entrepreneurs inspirants le 7 septembre à l’hôtel Van der Valk de Gosselies (Airport Hôtel), une activité accessible aux membres d’autres business clubs. Vu l’agenda très chargé de septembre, c’est le mois suivant que le club organisera son cocktail de rentrée. L’événement qui marquera les 15 ans de B4C se prêtera à un changement de présidence, Jean-Jacques Cloquet passant le relais à Sébastien Croegaert. Trois nouveaux administrateurs viennent de rejoindre l’exécutif: Anne Fally, Brice Polomé et Patrick Vincent.