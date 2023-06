Charleroi: il dilapide le compte bancaire de ses parents pour "aider" son cousin

Un virement à 92 000 €

En janvier 2018, Fabio contracte un prêt de plus de 38 000 €. Pourtant, ce dernier n’a pas besoin de cet argent. Gaëtano, oui. "Il m’a demandé de faire le crédit parce qu’il m’a eu avec une histoire de rachat de la maison de sa grand-mère. Il m’a raconté n’importe quoi, me promettant de me rembourser. Je n’ai jamais vu le moindre centime", explique le prévenu. Entre juin et septembre 2018, Fabio admet avoir prélevé 92 500 € du compte bancaire de ses parents (dont il était mandataire) pour les donner à son cousin. "J’ai été plusieurs fois à la banque avec lui. Il m’appelait même au boulot pour aller à la banque et je quittais le travail. J’ai été influencé par ses paroles", confirme Fabio.

Pointé du doigt par son propre cousin, Gaëtano affirme ne rien avoir dans cette histoire et Fabio aurait agi en son âme et conscience. "Il fait des prêts pour donner de l’argent à tout le monde, à ses collègues, etc. Moi je ne lui ai rien demandé." L’argent retiré du compte bancaire des parents de Fabio (âgés de 84 et 87 ans en 2018) a toujours fini par arriver sur le compte de Gaëtano, après avoir parfois transité sur le compte de Fabio.

Manipulé par son cousin

Pour la partie civile et le parquet, il est clair que Gaëtano a manipulé son cousin pour obtenir cette importante somme d’argent. Et il savait très bien que Fabio est influençable et présente des lacunes intellectuelles avec un QI inférieur à la moyenne. Entre 2016 et 2019, l’analyse bancaire de Gaëtano indique que ce dernier a dépensé plus de 99 000 € rien que dans les jeux de hasard ! Les explications du second prévenu sont jugées "abracadabrantesque " par la substitute Broucke. "Il essaye de nous mener dans son trip. Il parle de travaux réalisés chez son cousin pour expliquer cette somme, mais il parle de l’installation d’une baignoire et d’une chaudière. À moins de vivre dans un palace, je ne pense pas que cela coûte autant d’argent", lance la magistrate.

Étant donné la manipulation opérée par le second prévenu sur Fabio, le parquet ne s’oppose pas à octroyer à Fabio une mesure de faveur pour les nombreux retraits opérés sur le compte de ses parents sans leur accord. Pour Gaëtano, la sévérité est de mise. Deux ans de prison sont requis contre "le manipulateur". La défense de Fabio plaide son acquittement, estimant que ce dernier n’avait pas conscience de faire du mal à ses parents. L’acquittement est aussi plaidé du côté de Gaëtano. Jugement le 8 septembre.