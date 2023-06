Charleroi: les demandes d'aide alimentaire au CPAS ont augmenté de 40% en un an

Cette bonne nouvelle est cependant pondérée par une hausse des besoins en aide alimentaire. En l’espace de trois ans, le Passage 45, un service d’appui social d’urgence du CPAS, a vu le nombre de titulaires de la carte d’accès à l’aide alimentaire grimper de 40%. "Nous en avions 2372 en 2019. Et ils étaient 3314 l’an passé, soit 942 usagers en plus", selon le président, qui estime: "Comme chacun de ces titulaires est membre d’un ménage de 2,6 personnes en moyenne, le dispositif concerne 8824 citoyens de Charleroi. Cela démontre l’importance de notre action au service des familles en situation précaire."

En 2022, l’épicerie sociale du CPAS a enregistré 11 000 passages pour un ticket de caisse moyen de 8,58 euros. Une collaboration inédite a vu le jour avec l’atelier d’insertion professionnelle Trans’Form pour la remise en état et la vente d’articles de puériculture de seconde main. Les ministres Christie Morreale (Wallonie) et Karine Lalieux (Fédéral) continuent à soutenir financièrement le CPAS et les associations actives dans l’aide alimentaire.

En 2023, pour le CPAS de Charleroi, les subsides octroyés représenteront près de 250 000 euros: plus de 60 000 € pour la plateforme alimentaire et 35 000 € pour l’épicerie sociale. Et 140 000 € pour soutenir l’aide alimentaire directe au public du CPAS. "En collaboration avec la Banque alimentaire de Charleroi, nous avons mis en place deux actions complémentaires qui ciblent les ménages en difficulté socio-économique. Ce sont encore 20 000 euros que nous leur consacrons.", conclut le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe.