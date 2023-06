Charleroi: ces 17 et 18 juin, le festival "canaux" investit le musée des Beaux-Arts, avant l'inauguration d'un fresque, lundi 19 juin, à l'Institut Saint-André

Dans cette expérience inédite, les participants seront conviés à porter des masques ressemblant à des têtes d’oiseau. À l’intérieur, un écran vidéo de réalité virtuelle permet aux utilisateurs de se voir de loin, devenant à la fois acteur et spectateur des mouvements de leur alter ego numérique. La sensation surréaliste de cette double réalité peut donner lieu à une connexion inattendue entre le virtuel et le réel car les porteurs de casque risquent bien de rechercher le contact avec leur environnement et les autres utilisateurs. La participation à cette installation artistique et technologique est gratuite, ces 17 et 18 juin, de 10h à 18 h.

Lundi 19 juin, une espèce d’écho à la présence de l’expo Dupuis au sein du MBA sera officiellement inaugurée sur le pignon du bâtiment principal de l’institut Saint-André, visible depuis, principalement, la rue du Parc et la rue de l’Athénée. Il s’agit d’une fresque monumentale, déjà en cours de réalisation, une œuvre à quatre mains, assurée par un dessinateur wallon, Christian Durieux, par ailleurs bédéiste chez Dupuis, et un illustrateur néerlandais, Dido Drachman, dont le coup de crayon commence à faire parler de lui dans le monde de la narration séquentielle.

Les deux artistes ont décidé de mettre à l’honneur une forme d’art et de culture qui unit les générations et les peuples, à savoir la BD populaire dans ce qu’elle a de plus noble. Leur œuvre commune pourra évoquer de manière plus ou moins allégorique des personnages connus et reconnus des deux côtés de la frontière, tels que les Schtroumpfs, de Smurfen, Gaston Lagaffe, Guust Flater ou encore Spirou et Fantasio, Robbedoes en Kwabbernoot.