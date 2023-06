Charleroi: les comptes du CPAS sont dans le vert pour la troisième année consécutive

Le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe, le rappelle: "Nous avions clôturé 2020 et 2021 sur des bonis respectifs de 2 et 2,6 millions d’euros. Cette fois, le résultat de nos comptes 2022 est de +5,6 millions d’euros. Nous avons décidé d’en inscrire 2,2 millions€ en réserve pour financer le coût des 40 travailleurs sociaux recrutés l’an dernier afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement dans nos antennes sociales". Une intention de nature à apaiser l’inquiétude de ces travailleurs dont le contrat se termine à la fin de cette année.