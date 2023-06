Charleroi: entretien exclusif avec le bouwmeester Georgios Maïllis sur les projets réalisés et les perspectives à venir pour la ville

Georgios Maillis, vous voilà au début d’un quatrième mandat d’une durée de 48 mois, jusqu’en 2026. Il est parfois difficile de comprendre ce que vous faites et sur quoi vous travaillez. Expliquez-nous…

Pour moi, 2023 est une année bascule, une année charnière car on va commencer à voir se concrétiser des projets que nous suivons depuis leur conception. Je pense à l’entrée de la ville-basse à partir de la gare dont l’esplanade est en rénovation, mais aussi au quartier Charleroi DC à la ville-haute où les chantiers s’achèvent. Nous passons de la vision à la matérialisation. C’est un moment crucial.

Il a fallu une décennie pour cela ?

Certains de nos projets sont réalisés. Exemple: la nouvelle identité graphique de la ville. Le C couronné est maintenant là partout où il doit être, les Carolos le connaissent et le reconnaissent. Autre chantier: la réorganisation événementielle. Nous avons défini cinq temps forts, les big five, ils sont entrés dans les calendriers et dans les têtes. Mais pour les projets de rénovation urbaine, c’est plus long: il faut passer des textes aux images puis des images aux plans puis des plans aux permis avant de pouvoir en confier l’exécution à des entreprises. Reconstruire une ville prend des années. Cela dit, nous n’avons quand même pas à nous plaindre ici à Charleroi car tout se passe encore relativement vite.

Les changements se concentrent dans l’intra-ring…

Détrompez-vous ! C’est vrai que notre énergie s’est surtout portée sur le cœur de ville durant la mandature précédente, ce cœur de ville était mal en point, il nécessitait des soins urgents. Mais tout le territoire est maintenant en mouvement. Nous intervenons sur des noyaux urbains, sur des axes structurants et sur des projets de construction dans chacun des cinq districts. Pour vous donner une idée du volume de la tâche, nous menons 200 projets de front. Alors oui, nous ne nous en occupons pas de manière chronologique les uns après les autres, on les fait évoluer en même temps. Tout bouge ainsi en permanence et je vous concède que ça peut manquer de visibilité, que ça peut sembler lent. Dans quelques semaines, nous allons commencer à récolter le fruit de ce travail avec la réception des premiers gros chantiers de la ville-haute.

À quoi ressemblera Charleroi demain ?

Dans le passé, d’aucuns nous ont parlé du petit Bilbao, puis du nouveau Berlin. Ce sont des références mais pas notre modèle. Charleroi ne sera jamais autre chose que Charleroi. On fait avec notre patrimoine, notre histoire, notre culture. C’est pourquoi dans notre travail de reconstruction de la ville nous avons tenu compte de ce que j’appellerais l’ADN de Charleroi: la forteresse, les friches industrielles, les briques. On est à la fois dans la chirurgie lourde et dans la microchirurgie. Vu de l’extérieur, cela peut paraître compliqué, voire incohérent. Mais c’est au contraire très cohérent. Quand une couturière fait une robe, elle doit en confectionner tous les éléments avant de les assembler: eh bien, notre job, c’est ça. En tenant compte de la dimension métropolitaine de Charleroi, car ça n’aurait pas de sens d’agir comme si nous n’étions pas le pôle d’un territoire beaucoup plus vaste…

Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ?

Le relifting du palais des expos. L’architecte Jan de Vylder a signé là une œuvre majeure qui va sûrement gagner des prix !

Ce n’est pas la création du campus de la ville-haute ?

Il faut remercier Paul Magnette qui s’est vraiment battu pour cela. Oui, c’est un projet dont nous devons être tous fiers. Réunir quatre universités et deux hautes écoles sur un même périmètre, cela va tout changer: l’image du quartier, sa sociologie…

Attirer de nouveaux habitants est un autre enjeu. Mais il faut du logement. Or, si l’on délivre bien 400 permis par an, on ne les met pas en œuvre… Charleroi fait peur aux promoteurs ?

Au contraire. Quand j’ai débuté ma mission, les investisseurs étaient publics à 90% et privés à 10%. Ce rapport s’est inversé. Les promoteurs sont bien présents, la ville les intéresse. J’admets que l’on a pris du retard dans le secteur résidentiel, je déplore que les conditions du marché se soient détériorées avec la hausse des prix et des taux d’intérêts, mais je reste confiant.

Quels seront les grands défis de la prochaine mandature ?

La porte Ouest d’abord, on va en faire un parc métropolitain qui va changer l’image de notre ville. Et au nord, il y a le site de Caterpillar sur lequel nous travaillons activement avec l’intercommunale Igretec. Il faut élaborer rapidement le master plan. Nous allons participer à la préparation de ce marché.

Pourquoi ne pas rendre compte de votre travail devant les élus ?

C’est prévu, à la rentrée. J’irai faire rapport en commission du conseil communal selon une demande de la majorité. Cela va me permettre de clarifier tout ce sur quoi nous travaillons.