Charleroi: Ecolo et le PTB réagissent au manque de soutien pour la sauvegarde du HF4

Pour le PTB, c’est à la Ville de Charleroi de porter la responsabilité de cet échec. "C’est un coup dur pour tous les citoyens qui se battent pour la préservation de cet emblème de notre industrie carolo, analyse le député Germain Mugemangango. Ce qui pose question, c’est le contenu de la candidature rentrée par la Ville. Le dossier était manifestement hors-sujet par rapport à l’appel à projet régional", assure-t-il, en argumentant: "En effet, alors que celui-ci se voulait centré sur la valorisation du site, la candidature préparée à l’initiative du collège, et du prédécesseur de Maxime Hardy en charge de cette compétence (NdlR: Thomas Parmentier), ne parlait que d’acquisition".

Le député poursuit: "Alors qu’il fallait satisfaire à au moins 3 des 4 critères, aucun n’a été rempli. C’est d’autant plus regrettable que selon plusieurs sources, dont le comité de défense du haut-fourneau, le dossier était un copié-collé d’un précédent qui s’était déjà fait recaler." Le PTB déplore le manque de sérieux et d’engagement de la majorité pour la préservation de ce vestige considéré par tous comme structurant, et majeur sur le site de la Porte Ouest.

En session du parlement wallon, le député Écolo Christophe Clersy a insisté: "Le HF4 demeure un vestige emblématique de l’industrie sidérurgique wallonne, un symbole du patrimoine industriel de Charleroi. Il est le dernier de la forêt de 21 hauts-fourneaux qui firent le décor de la ville et nourrirent la vie économique de Charleroi". Clersy le rappelle, si la conservation du HF4 est déjà un enjeu en soi, "le comité de défense du haut-fourneau a mis en lumière des reconversions réussies ailleurs, qui ont redonné vie à des structures abandonnées, des halls transformés, des bâtiments autour desquels se sont reconstruits des quartiers entiers, verdurés et sillonnés de rues".

C’est donc tout naturellement qu’il a une nouvelle fois questionné les ministres De Bue et Borsus sur ce dossier. Valérie De Bue a indiqué dans sa réponse qu’il fallait "faire mûrir un projet sur le long terme qui participe à la valorisation de ce site". Ce à quoi Clersy a répliqué qu’il était temps de "mettre fin à la partie de ping-pong où chacun se renvoie les responsabilités dans ce dossier depuis pas mal d’années". Le député écologiste conclut: "La ministre De Bue ne peut faire aboutir ce projet toute seule mais elle a un rôle moteur à jouer dans ce dossier en tant que ministre en charge du Patrimoine".

Au-delà, Clersy annonce que le parti Écolo restera attentif aux suites qui découleront de la mise en place d’un groupe de travail dans le cadre de l’assainissement du site Carsid, comme l’a annoncé le ministre Borsus.