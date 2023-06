Charleroi: Patrice, accusé de viols par son ex-belle-fille, une vengeance sur fond d’argent ? Pas sûr

En septembre 2021, c’est d’abord une amie de la jeune Céline (prénom d’emprunt) qui reçoit ses confidences. Céline parle de viols et d’attouchements, durant une longue période, allant de ses sept à ses quatorze ans. Compte tenu de la gravité des faits, la copine conseille à Céline de consulter le service psycho-médico-social de son école. Nous sommes le 20 septembre 2021 et la jeune fille répète son calvaire à la psychologue. Deux semaines plus tard, la maman se rend à la police et dépose plainte après avoir lu les confidences de sa protégée via une lettre.