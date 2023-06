Charleroi: l'Ancre is BAD, cinq spectacles proposés par l'Ancre, sous chapiteau

Cette fois, c’est en structure plus mobile que l’Ancre vient nouer ses amarres, cet été 2023, à Lodelinsart. Un grand chapiteau abritera plusieurs spectacles, dès cette fin de semaine, sur le site du BAD festival, rue Chausteur. L’événement est devenu récurrent, avec un vrai succès de foule: le BAD Festival propose de nombreux food-trucks et de quoi largement se désaltérer, le tout dans une ambiance qui fait la part belle à la culture et aux arts.

Pour l’occasion, cette fin de saison inédite porte donc un nom, c’est L’Ancre is BAD et elle fait l’objet d’une offre spéciale, avec un mini-abonnement à 40€ pour 5 places de spectacle, à gérer comme une "carte cinéma": on vient seul ou accompagné, les places utilisées sont cochées sur l’abonnement.

Et tout démarre donc ce 16 juin, avec une reprise de l’un des plus grands succès de l’Ancre, le show musical Nés Poumon Noir, dans lequel Mochélan et Rémon, jr. partagent leur attachement viscéral à Charleroi, territoire concret et contrée immatérielle. C’est à voir et revoir jusqu’au premier juillet. Ensuite, place à trois jours de théâtre d’objets, pour toute la famille: du 7 au 9 juillet, la compagnie Karyatides va entraîner les spectateurs dans l’un des plus grands textes de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo.

Changement d’atmosphère, ensuite, les 14 et 15 juillet avec un objet scénique difficile à définir: Tacoma Garage tient à la fois du stand up, du vlog au format théâtral voire du ciné-concert. Le protagoniste, en tout cas, se lance dans une odyssée musicale mouvementée, à la recherche du groupe de rock The Sonics. Ce même 15 juillet, plus tard en soirée, pour clôturer cette saison 2022-2023 de l’Ancre en toute beauté, le rock garage débridé sera encore à l’honneur avec un concert de Giac Taylor, nouveau projet musical de Giacomo Panarisi, qui range ici au placard sa veste pailletée de Romano Nervoso.

Enfin, comme un bonus inattendu, L’Ancre is BAD rebondira une dernière fois, du premier au trois septembre avec in petto interno, la dernière création du duo clownesque OKIDOK.

Les horaires, les tarifs, les réservations de l’abonnement spécial, tout cela est accessible via le site officiel www.ancre.be.