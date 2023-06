Charleroi: deux ans après la violente dispute conjugale, sous bracelet électronique, "elle est enceinte du troisième"

Sous l’emprise de la boisson, Christopher affirme aux policiers se souvenir de la dispute et d’avoir asséné une gifle. Face à la justice, le père de famille a confirmé ses dires. Aujourd’hui, hormis son emprisonnement, tout va pour le mieux. "On est encore ensemble et on a deux enfants. Elle est enceinte de notre troisième et depuis cette scène, ça va mieux. Elle vient souvent me voir en prison."

Le parquet avait proposé à Christopher une médiation pénale. Sans réponse aux convocations, le dossier a bien été renvoyé devant la justice. C’est à la juge Jadin que revient la tâche de condamner Christopher. En état de récidive, il a déjà été condamné, pour des faits similaires sur son frère, à deux ans de prison. La même peine de prison est requise par la substitute Garcez, visiblement excédée par la violence du prévenu puisque la magistrate s’oppose à toute mesure de faveur.

Compte tenu de la situation carcérale de Christopher, emprisonné jusqu’en 2026, la défense demande une réduction de la peine de prison requise. Jugement le 11 septembre