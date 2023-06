Une petite fille de 6 mois décédée dans la voiture de sa maman sur le parking de l'hôpital Saint-Joseph à Gilly

La mère de famille, employée au sein de l'hôpital, devait déposer son bébé à la crèche au matin. "Le papa, qui est allé à la crèche pour récupérer sa fille, s'est inquiété de l'absence de l'enfant. Il a alors appelé sa compagne et il y a eu un blanc dans leur discussion. La maman a couru vers son véhicule et a découvert sa petite fille décédée", lance Vincent Fiasse procureur du Roi de Charleroi.

Pas d'inculpation, pour l'instant

L'autopsie du corps du nourrisson n'aura jamais lieu. Les circonstances du décès sont claires et ont été constatées par le médecin légiste descendu sur les lieux du drame mercredi en fin de journée. "L'enfant est décédé d'une hyperthermie, après être resté dans la voiture toute la journée." Comme de coutume, et malgré la délicatesse du dossier, une instruction est ouverte pour défaut de prévoyance et de précaution. À l'heure d'écrire ces lignes, la maman n'est pas inculpée pour les faits. "Le bébé ne présentait aucune trace de violence et était manifestement bien soigné. Il s'agirait d'un oubli", précise le procureur du Roi. Toutefois, une possible inculpation au fil de l'évolution de l'instruction n'est pas définitivement exclue.