Charleroi: un enfant retrouvé inanimé sur le parking de l'hôpital Saint-Joseph à Gilly

Mélissandre, qui accompagnait son compagnon pour un rendez-vous médical à 17h30, a remarqué une forte agitation sur le parking. "On distinguait clairement au fond du parking une ambulance, un SMUR et des véhicules de police. Les gens semblaient agités, effondrés. D’autres se tenaient la tête. Au secrétariat, une employée était en pleurs au téléphone. J’ai entendu que ce serait le garde qui aurait retrouvé l’enfant. J’ai demandé au médecin ce qu’il se passait et il m’a dit qu’il s’agissait d’un horrible drame", confie-t-elle.

Il faudra attendre les prochaines heures pour en savoir plus sur ce terrible drame…