Charleroi: le PTB a entièrement rénové son bâtiment de la rue Zénobe Gramme, inauguration ce jeudi 8 juin en soirée

Le PTB vient d’investir à Charleroi, à la ville-haute, dans la rénovation complète de l’immeuble de la Braise, au n°21 de la rue Zénobe Gramme, à deux pas du futur Campus U. "C’est un bâtiment dont le parti était propriétaire depuis 20 ans", explique la nouvelle présidente du PTB de Charleroi Métropole Pauline Boninsegna, qui précise: "Il nous servait un peu de centre culturel et de maison du peuple, nous y recevions des artistes pour des concerts, des expositions, en plus d’activités politiques et jeunesses. Nous y avons injecté près d’un demi-million d’euros pour en améliorer le confort et l’efficience énergétique. Afin aussi de l’ouvrir sur le quartier. Nous nous sommes appuyés pour cela sur l’expertise d’un bureau d’architecture."