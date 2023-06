Charleroi: le Bien Commun, un mouvement citoyen qui n'a pas encore beaucoup communiqué

Utopie ? Pas du tout. Car on ne croit pas aux mirages au sein de ce nouveau mouvement. Pour atteindre son objectif, le Bien Commun entend faire le lien entre tous les courants politiques, gauche et droite mais aussi socialisme, libéralisme et écologie. Réformateurs et conservateurs ; régionalistes et nationalistes ; croyants et non-croyants ; comités de quartiers, de districts, de région et même… LGBTQIA + ! Un ventre mou centriste qui a réponse et solution à tout ? Transparence absolue, participation citoyenne, solidarité, respect de l’environnement, tolérance et diversité: la déclaration fondatrice regroupe tous les poncifs. Ils serviront d’ingrédients à la recette miracle… avec la contribution de chacune et chacun, car le Bien commun prépare un road show dans les quartiers.

Mais pour l’heure… chuuuut, silence radio, on ne communique pas ! Qui incarnera ce fabuleux projet ? Avec quelle feuille de route ? Quels moyens de financement ? Quels organes de concertation ? Un site Internet est en préparation, annonce le communiqué du mouvement envoyé à la presse. Ce site sera mis en ligne le 10 juin prochain. Dans un monde de plus en plus clivant, de plus en plus complexe, de plus en plus dichotomique, le Bien Commun se présente comme l’alternative absolue. Ah bon ?