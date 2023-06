Ecole Lepage, à Roux: plus d'évaluations chiffrées de la première à la troisième primaire

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il demande plus de travail de la part des enseignants. Les institutrices Sylvie Bourtemboug et Laurence Bastin qui l’ont implanté avec leur collègue Aurélie Schotte confirment. "Il faut effectivement faire preuve d’un effort d’observation et d’attention supplémentaire", observent-elles. Les élèves sont accompagnés de manière individuelle. "Nous notons leur évolution dans un carnet, chaque exercice et devoir est analysé, évalué et commenté. Pour l’ensemble des matières, nous pouvons ainsi suivre les progrès. Et mettre en place des remédiations si cela se justifie." Plusieurs thèses et essais l’ont mis en évidence: l’évaluation non chiffrée améliore l’estime de soi chez les élèves. Elle évite en tout cas des détériorations dommageables de ce repère social.

À la rentrée prochaine, la troisième année sera concernée par ce projet dans l’école de Roux, en raison de l’arrivée progressive du pacte d’excellence. Comme l’observe le conseiller pédagogique de la Première échevine en charge de l’Enseignement, un groupe de travail planche sur l’élaboration de modèles de bulletins à destination des écoles communales de Charleroi.