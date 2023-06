Charleroi: un prévenu reçoit les félicitations... du parquet

Le 30 avril 2022, la police est contrainte d’intervenir au domicile de la compagne de Didier à Charleroi. Cette dernière et son frère, qui vit dans l’appartement du dessus, viennent de subir la colère et la violence de Didier. Une dispute conjugale est à l’origine des faits. "Le frère a entendu sa sœur crier en bas. Quand il est arrivé, le prévenu était en train de tirer les cheveux de sa compagne. Il a tenté d’intervenir et a reçu un coup au visage du prévenu", affirme la substitute Lecomte.