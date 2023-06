Charleroi: l'école communale Lepage, à Roux, présente ses nombreux projets pédagogiques alternatifs

À la faveur d’une récente rencontre avec la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement et son conseiller pédagogique Cédric Thomas, ce travail d’avant-garde a été mis en lumière. Il demande de l’agilité de la part des enseignants. Et un investissement en temps et en énergie. "Car il faut sortir de sa zone de confort pour changer complètement de mode de fonctionnement", résume l’échevine.

C’est ce qu’ont fait Kristel Lecomte et Ludovic Gallez, titulaires des classes de 5e et 6e primaires en créant un binôme pour encadrer leurs élèves, au nombre d’une quarantaine. C’est le co-titulariat. "Plusieurs fois par semaine, les enfants se retrouvent en ateliers, ce qui change des leçons traditionnelles. Des sous-groupes de taille et de compositions différentes sont mis en place. La particularité de ce mode d’apprentissage, c’est que nous faisons appel aux élèves volontaires qui maîtrisent bien la matière pour partager leur savoir avec leurs camarades", explique Ludovic, qui précise: "Ils utilisent leurs propres mots. Nous sommes là pour les corriger ou compléter leurs propos. On les écoute. Ils se sentent valorisés."

Les enseignants travaillent en étroite collaboration. Ils coaniment également l’école numérique à distance. "Nous avons coconstruit un mur collaboratif et des outils de dialogue en ligne. Nos élèves et leurs parents peuvent ainsi nous poser des questions, échanger avec nous sur des leçons, des exercices ou des devoirs. Cela permet de mieux accompagner ceux qui ne disposent pas forcément d’un suivi ou de ressources à la maison", explique Kristel. Respectivement institutrices de P3 et P4, Julie Ponsart et Caroline Arnould ont conçu elles aussi un mur virtuel collaboratif pour interagir avec leurs classes. À la portée de toutes et tous, même à partir d’un GSM, cet outil offre une approche intelligente du numérique. "Il fait de chaque enfant non pas le spectateur, mais un acteur à part entière des nouvelles technologies", plaident les deux enseignantes.

Des animations présentielles restent au cœur de leur programme, comme les rencontres mensuelles avec le bibliothécaire M. Paul qui conseille les enfants sur des choix de lecture. L’école Alexandre Lepage mène aussi un travail d’inclusion: "Nous accueillons cette année trois enfants à besoins spécifiques", confie la directrice. "Notre organisation les a aidés à trouver leur place au sein de la communauté. Un accompagnement individuel leur permet d’évoluer à leurs rythmes, sans marche forcée ni retard comme c’est parfois le cas dans l’enseignement spécial".