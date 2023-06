Charleroi danse: Eros explore la féminité, ce mercredi 7 juin, aux Ecuries: les places sont à 5€ pour clore cette saison 2022-2023

Ce mercredi 7 juin, à 20 heures, Charleroi danse ouvre donc son grand plateau des Écuries à la dernière création de Boukje Schweigman, en collaboration avec Ibelisse Guardia Ferragutti. Le titre, c’est une constante dans le travail de Boukje Schweigman, donne la clé de lecture immédiate des concepts mis en place: Eros va explorer la féminité et le corps dans sa charge sensuelle, à travers toutes les facettes de ce que signifie être femme à notre époque.

Les néophytes comprendront vite de quoi il en retourne, dans ce rituel contemporain qui sera exécuté par six danseuses sans préjugés ni tabous. Les connaisseurs de l’œuvre de Schweigman le savent: la metteuse en scène et chorégraphe a l’habitude de réduire le propos jusqu’à sa quintessence, explorant la nature même des êtres et des objets, en ayant recours aux titres les plus prosaïques possibles. Ainsi, entre autres créations, Mirror explorait les possibilités d’un miroir tandis que Fall se construisait autour du geste de la chute. Pour Eros, la créatrice néerlandaise résume: "Se pencher sur la féminité et le rapport des femmes à leurs corps, ça a été un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. D’ailleurs, on peut considérer que les femmes portent un couvercle métaphorique sur leur bas-ventre, et à juste titre. Des siècles d’oppression et d’abus ont laissé leurs marques sur la façon de vivre et ressentir la féminité". Ici, c’est clair: la chorégraphe, les danseuses, la percussionniste, aussi, qui assure l’accompagnement musical sur scène ont toutes décidé de se débarrasser de ces aspects négatifs, de la honte et de la culpabilité, afin de retrouver la joie et le goût innocent et ludique de la vie.

La créatrice, en ce mois de juin consacré aux droits LGBTQ +, tient toutefois à souligner: "Les danseuses d’Eros s’identifient comme étant des femmes biologiques. Nous restons conscientes que chacun et chacune peut expérimenter le corps, la féminité et la masculinité à sa propre manière".

Les toutes dernières places pour cette expérience de danse qui ne laissera personne indifférent se réservent via www.charleroi-danse.be. PAF, dans le cadre du festival "Canaux", au prix unique de 5€, en placement libre.