Charleroi: les dates des PEPS, les plaines d'été, sont connues; elles sont ouvertes à tous, même d'au-delà de Charleroi

Le calendrier scolaire a été adapté aux nouveaux rythmes ; les à-côtés suivent évidemment le mouvement. C’est le cas pour les Peps, les plaines éducatives et de proximité saisonnières. Les dates d’été sont désormais connues: l’accueil des enfants se fera du 17 juillet au 11 août, avec une semaine extra du 14 au 18 août, sur les sites de Monceau-sur-Sambre et Couillet. Au-delà, ce sont 10 Peps estivales qui sont organisées: en plus des deux précitées, il y a aussi Charleroi, Marcinelle, Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Gosselies, Ransart, Gilly et Montignies-sur-Sambre. Chaque Peps accueille certaines tranches d’âge en priorité mais globalement, les activités proposées sont accessibles dès 2 ans et demi et jusqu’à 15 ans. Toutes les plaines, gérées par le service Accueil Temps Libre, sont ouvertes dès 6 h 30 et jusqu’à 18 h, avec la journée active qui se déroule de 9h à 16 h. Toutes agréées par l’ONE, les Peps de Charleroi sont accessibles à tous, résidents du territoire carolorégien ou venant d’au-delà. La seule différence réside alors dans le tarif appliqué: c’est 20€ la semaine pour les enfants domiciliés dans les cinq districts, c’est 35€ la semaine pour les autres. Ce prix inclut l’accueil, la garderie avant et après les activités ainsi que les assurances et toutes les activités. En outre, la Ville de Charleroi offre les excursions, à l’exception de la sortie à la piscine, et, chaque jour, une soupe, une boisson et deux collations.