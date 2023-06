Charleroi: enfin des travaux dans trois anciens Centres culturels vieillissants

Gosselies dans le district nord, Gilly dans le district Est, Mont-sur-Marchienne au sud: ces trois centres culturels sont fermés ou partiellement inaccessibles au public depuis de nombreux mois. Mais deux d’entre eux, ainsi que celui de Couillet, vont bénéficier de travaux de remise en conformité et de rénovations. Ils vont ainsi pouvoir reprendre progressivement du service, l’un d’eux dans un délai qui pourrait être très court puisque les aménagements sont prévus dans les semaines à venir. Il s’agit de celui de Mont-sur-Marchienne. On s’en souvient: à l’automne dernier, le bourgmestre prenait un arrêté de fermeture provisoire de la salle de spectacles de ce centre culturel, au grand dam des associations et cercles de théâtre qui se voyaient contraints d’annuler leurs événements.