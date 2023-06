Charleroi: des travaux de rénovations attendus depuis 20 ans vont enfin commencer au château Mondron

Construit en 1881 pour Valentin Lambert, notable et homme d’affaires issu de la bourgeoisie locale, le château des Hamendes accueille après la mort de son propriétaire en 1888 le maître verrier Léon Mondron et sa famille, jusqu’au décès de son épouse, en 1929.

L’année suivante, le lieu entame une mue spectaculaire avec la construction d’une église. Le quartier va en même temps s’urbaniser. Le château devient alors un endroit de rencontres et d’activités culturelles et sociales. À l’aube des années 1960, sous l’impulsion du réseau d’enseignement libre gillicien, un projet de construction d’une école libre voit le jour sur le site. Le refus de la Ville marquera la reconversion des anciennes dépendances puisqu’à la rentrée 1962, une implantation maternelle et primaire est ouverte. Progressivement, les espaces se partageront entre l’école et le siège des sections de la 24e Unité de la Fédération des Guides et de la 21e Unité de Fédération Scoute de Belgique.

La salle du Parc a accueilli des centaines d’événements familiaux et festifs au fil des décennies. Elle va bientôt pouvoir reprendre du service, amenant un revenu d’appoint à l’ASBL qui gère et entretient les lieux. Les travaux vont coûter entre 650 000 et 700 000 euros. Ils sont couverts par un don de Pierre Casimir Lambert (héritier de la famille du premier propriétaire du château) à hauteur de 0,35 million, par des subsides Ureba à hauteur de 0,26 million et par un mécène du Rotary de Fleurus qui offre 80 000 euros pour la rénovation de la salle du parc.