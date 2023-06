Charleroi: le week-end "Sport terrils pour tous" revient au Bois du Cazier, ces 3 et 4 juin

C’est un week-end sportif qui s’annonce ces 3 et 4 juin avec le retour de l’opération "sport terrils pour tous" au Bois du Cazier et sur ses terrils. Équipés en conséquence, petits et grands sont attendus pour un moment de détente agréable et mémorable. Participer à des activités sportives est l’occasion de découvrir ces vestiges d’une autre époque différemment. Après trois années d’absence pendant le pire de la pandémie, l’édition 2013 mettra à l’honneur les trois terrils qui entourent le site du Bois du Cazier. Plusieurs activités sont proposées gratuitement au public. Parmi celles-ci on trouve du VTT, de la marche nordique, de l’orientation, de la pêche, du tir à l’arc, de la spéléologie ou encore des activités de psychomotricité. Les plus aventureux pourront se donner des sensations en s’essayant à la tyrolienne, à une death ride mais également à de l’accrobranche.