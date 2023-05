Charleroi: "Canaux", un festival culturel inédit conçu par l'Ambassade des Pays-Bas en Belgique

Ce sera le cas dès ce samedi 3 juin: dans le cadre du festival, le Rockerill ouvre ses espaces à une soirée musical composée qui mettra à l’honneur trois groupes néerlandais. D’abord, il y aura le trio Kallaalit Nunaat, dont les ambiances oscillent entre shoegaze et motorik. Ensuite, le quatuor Global Charming, dont le répertoire post-punk s’enrichit de synthétiseurs. Enfin, le quintet Tramhaus, à l’énergie qui s’annonce à la fois frénétique et hypnotique. Tickets via www.rockerill.be.

Tous les autres opérateurs carolos, ou presque, sont mobilisés pour ce festival, qui va jeter des ponts au sein du Bénélux, du 2 au 30 juin: Charleroi danse, Musée de la Photographie, Quai 10, Musée des Beaux-Arts et Le Vecteur sont ainsi tous de la partie. La plateforme des pratiques culturelles émergentes va ainsi abriter l’artiste néerlandaise NEGISTE pour une résidence de création longue durée: cette dernière annonce vouloir explorer les parallèles entre l’industrie du charbon et les événements du Nigeria. Dans le hall principal du MBA, dans les anciennes écuries Defeld, le public pourra se plonger dans une grande expérience en réalité virtuelle. À partir du 17 juin, une face du bâtiment de l’Institut Saint-André accueillera une fresque BD réalisée par la néerlandaise Dido Drachman et le wallon Christian Durieux. L’ensemble du programme est consultable sur www.canaux.be.

En charge de la Culture à Charleroi, le bourgmestre Paul Magnette conclut: "Durant tout ce mois de juin, Charleroi va se teinter d’un halo orangé. Avec fougue et passion, la riche création néerlandaise va infuser la programmation de nos institutions carolos. Cette première connivence en appellera d’autres".