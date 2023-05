Charleroi: "été 99", un premier roman pétillant à lire cet été, signé par un auteur originaire de Marcinelle

Entre les glaciers du Mont Blanc et les dunes du Sahara marocain en passant par la riviera dei Fiori (à Genova), l’auteur fait la démonstration que ce qui importe dans le voyage n’est pas la destination, mais la route elle-même. "C’est entre les lignes que l’essentiel émerge, confie-t-il. Quand on se lance dans une ascension, il faut en effet prendre le temps de s’asseoir sur son sac à dos pour mieux admirer la montagne, se laisser envahir par les émotions qu’elle inspire". Plus qu’un récit de randonnée et de vacances, Été 99 est ainsi l’histoire d’une transformation, celle du passage de l’adolescence à l’âge adulte. Le roman nous rappelle qu’avec l’éducation, ce sont les rencontres et les événements qui nous font évoluer et grandir.

Charleroi a souvent inspiré des polars: même s’il y a un cadavre dès le début de cette histoire -celui du père de Bernard Avril qui laisse à son fils une lettre posthume avec un sens caché, Été 99 ne comporte aucun crime à élucider. Il fait cheminer les lecteurs sur les sentiers de la quête intérieure de ses principaux personnages: le jeune Bernard Avril qui vit le deuil compliqué de son père et le narrateur dont il croise la route. À deux, ces grands ados vont partir en quête de clés et de sens à leur vie d’adulte qui commence…

Bertrand Misonne est un nom de plume. Pour des raisons professionnelles, ce Marcinellois qui travaille à la commission européenne a emprunté le patronyme de son épouse afin d’éviter tout mélange des genres. "Comme je publie des articles à caractère scientifique, je ne voulais pas qu’on m’associe à l’écriture de fictions", sourit-il.

Le bouquin s’est nourri de son vécu, lui qui a passé quatre ans en Italie et a beaucoup voyagé. Il y livre des anecdotes et des expériences personnelles. "L’idée de la stéganographie, un procédé qui consiste non pas à crypter mais à dissimuler un message, m’a aidé à concrétiser ce projet éditorial qui m’habitait depuis longtemps", lâche-t-il, en confiant avoir conçu l’intrigue comme un dessinateur imagine son tableau. "Sauf que mes croquis à moi étaient des souvenirs de vacances que j’avais rédigés." Le roman vient de paraître dans la collection littérature d’Academia (282 pages). Il est en vente au prix de 22,5 euros. Dans toutes les bonnes librairies, comme le veut la formule d’usage.