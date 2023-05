Charleroi: la troupe Cabaret 2000 dévoile sa saison 2023-2024 au Marignan

Cinq spectacles seront à partager, avec une formule d’abonnement à 75 € pour le tout. Et, puisque Cabaret 2000 anime le Marignan depuis déjà 5 ans, les abonnements achetés lors des représentations de Impair et Père, jusqu’au 11 juin, sont cinq euros moins chers.

Voici donc les cinq pièces qui seront proposées: Hier est un autre jour, de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros du 22 septembre au 15 octobre 2023 ; Peau de Vache, de Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy, du 8 décembre 2023 au 14 janvier 2024 ; Les Fourberies de Scapin, de Molière, du 2 au 25 février 2024 ; Le Squat, de Jean-Marie Chevret, du 29 mars au 21 avril 2024 et, enfin, pour terminer en apothéose, La Cage aux Folles, de Jean Poiret, du 17 mai au 9 juin.

Toutes les infos pratiques sont visibles sur www.theatremarignan.be.