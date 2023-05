Charleroi: en état de récidive, le dealer a "très peur" de son patron qui ne serait autre que… lui

L’acheteur, interpellé, a confirmé être un client régulier de Billal depuis septembre 2022. Ce qui correspond à sa date de sortie de prison. À l’époque déjà, il trempait dans le trafic de produits stupéfiants.

L’homme qui indiquait être revenu sur notre territoire en novembre après un passage en France, là "où les contrôles sont plus fréquents et les agents plus sévères", jurait vendre la marchandise pour un patron "dont il a très peur ".

Pour le parquet, le fameux patron était bien Billal. La faute aux quantités de drogues découvertes. "Le problème, c’est que les quantités ne sont pas anodines puisqu’il y avait 68g de cocaïne répartis dans huit pacsons destinés à d’autres revendeurs, selon moi, mais aussi sept pacsons d’héroïne pour 117 g et un bloc d’héroïne de 516 g. Sans oublier le cahier de comptes. Alors qu’il dit n’être qu’un petit dealer."

Pas d’autres options que la prison ferme

En état de récidive et condamné en juillet dernier à 15 mois de prison avec sursis pour les mêmes préventions, Billal risquait gros. Quatre ans de prison étaient requis à son encontre par le substitut Vervaeren. Finalement, le dealer a écopé de 3 ans de prison ferme. Seule option possible, selon le tribunal correctionnel, pour que Billal retienne enfin la leçon…