Rockeill: une forte dose de punk british, ce vendredi 26 mai

La soirée commencera avec Harrga, collectif de Bristol, aux sonorités bruitistes et qui chante autant en anglais qu’en français ou en dajira, l’arabe dialectal du Maroc. Avant les concerts, après la soirée et entre chaque prestation, la Squadra Baccalà maintiendra l’ambiance dans chaque recoin du Rockerill.

Cette soirée intitulée England’s Dreaming, en référence aux paroles "There is no future in England’s dreaming" du célèbre God Save The Queen des Sex Pistols, commencera dès 20 h ; La PAF est fixée à 15€. Les organisateurs attirent l’attention du public sur le fait qu’une partie de la rue de la Providence sera inaccessible: en venant de Charleroi, il faudra dévier par l’autre berge du canal Charleroi-Bruxelles, pour passer par le pont de la rue du Port puis redescendre vers la gare de Marchienne, par la rue du Chenois et revenir alors vers le Rockerill. Ce tronçon de la rue de la Providence est impraticable car les deux anciens ponts industriels qui l’enjambent à cet endroit vont être démantelés.