Charleroi: un abri de nuit 100% féminin en 2024

Au conseil communal, le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe a saisi l’opportunité d’une question du PTB sur l’accueil et l’hébergement pour fournir des précisions sur ce projet. Il est porté par l’ASBL "Le 26", l’ancien foyer familial établi à la rue de Montigny. Mais c’est à la ville-haute, dans le quartier de Charleroi nord, que la nouvelle structure s’implantera. "Nous avons repris le bâtiment des sœurs de la Visitation à la rue Bethléem, où s’était installée la consoude, précise Luc Mertens, le directeur du 26. Nous travaillons actuellement avec les architectes sur un réaménagement complet des lieux." Comme il n’est pas prévu de modifier l’infrastructure existante, aucun permis n’est requis. L’espoir est de pouvoir démarrer l’activité d’hébergement dans le deuxième semestre 2024. En juillet ou septembre, dans un peu plus d’un an.

Au conseil, Philippe Van Cau a indiqué que la capacité d’accueil serait d’une douzaine de places, chiffre confirmé par le directeur du 26. L’ASBL prévoit aussi de créer, à côté, une maison d’accueil de 30 places pour femmes seules ou avec enfants. Une demande d’agrément a été introduite. Ce nouveau centre imposerait une légère réduction de la capacité à la rue de Montigny. Le coût du projet a été estimé à un peu plus d’un million d’euros, peut-être 1,1. "Si nous avons reçu une promesse de subside de 600 000 euros de la Wallonie, nous allons devoir trouver le complément, poursuit Luc Mertens. Dans ce cadre, nous pensons nous tourner vers des partenaires comme la Fondation Albert Frere ou l’opération Viva For Life. Il subsiste à ce stade pas mal d’inconnues."

Ce nouvel abri de nuit offrira une solution sécurisante aux femmes sans domicile. "Même quand elles sont hébergées dans des ailes indépendantes, la proximité avec des hommes les expose à des risques d’agression ou de harcèlement aux conséquences très lourdes.", ajoute-t-il. Dès la rentrée de septembre, le CPAS de Charleroi ouvrira, de son côté, un nouvel abri de nuit d’une capacité de 56 places. "Il se situe à la rue Spinois derrière l’espace Santé du Mambour, précise Philippe Van Cau. Cela va augmenter notre capacité d’hébergement: à la rue Dourlet, nous gérons actuellement 33 lits. Rue Spinois, nous en aurons 40 pour les hommes, 8 pour les femmes et 8 autres derniers à projets, pour des bénéficiaires qui sont accompagnés sur le moyen et le long terme.".