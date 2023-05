Charleroi: le plan cimetières est programmé jusqu'en 2050.

Pour y parvenir, l’échevin et ses équipes ont défini trois axes d’action: l’organisation du travail, la gestion des parcelles et l’infrastructure, le but étant d’offrir des lieux accueillants pour les familles et les proches. Dans ce cadre, des exhumations s’imposent. Il s’agit de libérer de la place pour pouvoir enterrer de nouveaux défunts.

À Charleroi, les cimetières ont commencé et vont continuer à faire l’objet de fermetures provisoires pour permettre cette opération. La loi fixe des délais légaux d’exécution, entre le 15 novembre et le 15 mars, soit quatre mois. Durant cette période, une première campagne d’exhumation a été planifiée à Charleroi dans des cimetières qui ne disposaient pas de terrains vierges: 1050 corps ont été sortis de terre, dont 600 par les fossoyeurs communaux, les autres ayant été pris en charge par un prestataire privé désigné par marché public. Pour se faire une idée du travail colossal que cela représente, 393 tonnes de gravats ont dû être évacuées. Dans les mois à venir et avant la Toussaint 2023, l’échevin a la volonté d’afficher entre 5000 et 6000 sépultures promises à une désaffectation.

Pour la première fois depuis 4 ans, cette campagne concernera des cimetières qui disposent de terrains vierges afin de les économiser. "La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons plus connu de saturation depuis 2019", se félicite l’échevin. La tâche est immense: sur le plan administratif, il faut analyser, identifier et pointer les concessions arrivées à terme. Il faut en informer les familles et les ayants droit en vue de leur permettre de les renouveler, pour un délai de 30 ans, et non plus de 20 ans, aux mêmes conditions tarifaires. Des délais d’affichage doivent être respectés, et c’est seulement après que les reprises peuvent intervenir. Quant à l’entretien des espaces verts, il a été intégré au sein du service Nature en Ville que pilote le bourgmestre. Mahmut Dogru a planifié la rénovation et l’embellissement des ossuaires qui équipent les 23 cimetières communaux: cela se fera cet été. Ensuite interviendra la réforme du règlement général sur les funérailles qui sera soumise plus tard à l’approbation du conseil communal.