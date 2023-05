PBA: le Studio lyrique va proposer Les Contes d'Hoffmann ces 3 et 4 juin

Pour cette promotion 2023, la septième dans l’histoire du projet, le dévolu du groupe s’est jeté sur le catalogue de Jacques Offenbach, et plus précisément Les Contes d’Hoffmann, dans une mise en scène signée Karine Van Hercke. Ils et elles seront douze sur les planches pour incarner la légende ce poète autodestructeur qui s’enfonce dans l’alcool et y trouve à la fois l’inspiration et le diable en personne.