Charleroi: le Carnaval sera de retour à la ville-haute en 2024

Ce n’est plus seulement une promesse, c’est cette fois un engagement. Après trois ans d’absence (en raison des restrictions sanitaires et des travaux de rénovation urbaine), le carnaval de Charleroi va faire son retour en force à la ville-haute. Interrogée par le conseiller PTB Thomas Lemaire dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, l’échevine en charge des Fêtes Babette Jandrain indique que les premières réunions préparatoires viennent de se tenir. "Les partenaires ont été informés. Quant aux services de la Ville, nous avons abordé avec eux la question du retour sur les places Charles II et du Manège, observe-t-elle en substance. Il est évidemment trop tôt pour donner un programme détaillé des différentes activités carnavalesques mais je peux vous assurer que chaque personne impliquée dans le carnaval de Charleroi a hâte de déambuler dans les rues fraîchement rénovées du haut de la ville".