Charleroi: les deux nouvelles expos du BPS22, entre ballet d'objets et magie scientifique des couleurs et de la lumière

Dans la salle Pierre Dupont, l’artiste, né à Paris mais formé à Bruxelles, laisse libre cours à ses recherches et obsessions pour les rapports chimiques et physiques entre la couleur, la lumière et les matériaux. Immersive, l’installation principale consiste en plusieurs objets, des polyèdres unis, des déchets de pâte à verre récupérés dans une usine en Allemagne, une fresque murale, soumis à des spots blancs, conçus par Adrien Lucca et dont l’intensité et la luminosité variables interagissent avec les pigments des supports. Le résultat échappe à l’appareil photo mais se traduit via l’œil humain: les teintes des objets changent du tout au tout, le noir devient rouge, le jaune devient vert, le doré devient pourpre. Dans les espaces à l’étage de la salle, cette première grande expo d’Adrien Lucca permet de découvrir tout le travail préparatoire de l’artiste, ainsi que son goût pour la mosaïque et le vitrail. Un de ses vitraux viendra d’ailleurs décorer la station de métro Beaux-Arts en cours de rénovation. L’artiste analyse en quelques mots: "J’ai voulu utiliser les mathématiques des couleurs pour aboutir à la peinture. C’est là qu’on peut voir un rapport avec le postexpressionnisme, mon objectif, c’est d’essayer de peindre la lumière".

Dans la grande halle, le public découvrira une autre première en Belgique: la grande installation Glory VI – Au Temps Où Nous N’Étions Pas Des Hommes, du plasticien italien Pietro Fortuna. Le directeur du BPS22, Pierre-Olivier Rollin le reconnaît: "Ce sont deux propositions radicalement opposées, avec un sens de visite souhaité. Nous amenons le public à commencer par le travail d’Adrien Lucca pour pouvoir aborder celui de Pietro Fortuna depuis la mezzanine de la grande halle". Sans poser de question ni fabriquer de réponse, purement ancrée dans le moment présent, l’installation Glory VI met en scène des pièces de mobilier, des objets usuels, des fournitures industrielles et des ressources naturelles. L’agencement de ces éléments amène à la création d’un tout supérieur à la somme de ses parties. D’aucuns en préféreront le geste conceptuel, d’autres y verront une influence Dada. C’est en tout cas à découvrir au BPS22, boulevard Solvay, à 6000 Charleroi, du 20 mai au 27 août. Infos, tarifs, réservations via www.bps22.be.