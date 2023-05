Maxime Hardy échevin: les gagnants, les perdants

Vous vous souvenez du sketch des inconnus, "vous m’avez dit de dire Hardy ?" À peu de chose près, c’est ce qui s’est passé lors de la réunion du groupe communal du PS de Charleroi, mardi soir. Magnette n’a pas laissé traîner les choses. Il fallait trancher vite et dans le vif: il l’a fait. Ainsi, moins de 24 h après la désignation de Thomas Parmentier comme secrétaire fédéral du PS de l’arrondissement, son successeur au collège a été choisi. Sans réelle surprise, le bourgmestre a défendu la candidature de Maxime Hardy, un député wallon dont la qualité du travail parlementaire est saluée à tous les étages du parti. Mais on sait que la valeur ajoutée intellectuelle n’est pas toujours valorisée en politique, en tout cas lors d’une élection: un poste d’échevin lui donne l’opportunité – l’aubaine même – de se faire connaître et reconnaître. Il dispose du même temps pour mettre en œuvre tout ce que Thomas Parmentier n’a pas eu l’envie, la volonté ou l’énergie de réussir.