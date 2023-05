Gosselies: pour ne pas… marcher, il tente de carjacker une automobiliste mais n’est jamais arrivé à faire démarrer l’Audi

Juste après la tentative d’extorsion, la police est alertée et déploie les gros moyens pour mener une véritable chasse à l’homme. L’hélicoptère de la police fédérale fut requis, ainsi que plusieurs équipes qui ont sillonné les environs. Finalement, la trace du jeune voleur fut retrouvée dans un abribus. Dans la sacoche, les policiers ont découvert le parfait attirail du voleur: cagoule, arme airsoft et couteau pliable.

Il ne voulait pas marcher

En aveu, Louka a confié la drôle de raison qui l’a poussé à sévir de la sorte. "Je ne voulais pas marcher et rentrer à pied chez moi. Alors je me suis décidé à voler la voiture et je comptais la garder pour moi", confiait-il à la police. Le parquet, qui souhaitait une forte réaction de la justice, avait requis 3 ans de prison avec un sursis probatoire. Mais le discours de la défense, évoquant un jeune homme mal dans sa peau et désœuvré, a convaincu la justice. Une peine de travail de 175 heures fut octroyée à Louka. S’il n’exécute pas la mesure de faveur, une peine de 3 ans de prison attend le prévenu.