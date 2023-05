Charleroi: Un Jardin dans la ville met l’accent sur les activités pour enfants

Parmi les exposants, Didier venait pour la première fois promouvoir ses produits de bouche, des saucissons d’Auvergne. "C’est une très belle organisation. La journée a commencé calmement, mais le public est désormais présent et cela fait plaisir", disait le commerçant. Un peu plus loin, ce sont des assemblages d’épices issues de différentes régions du monde qui attiraient les gourmets, sur le stand des épices du monde.

Des produits locaux

"Cette année, nous avons mis l’accent sur des ateliers pour les enfants. Ils peuvent par exemple customiser de vieux t-shirts en plus de jouer sur les espaces détentes qui sont mis à leur disposition. Le concept pour les adultes est similaire aux autres années. L’objectif est de pouvoir passer un bon moment de détente en famille", commentait Hélène Malnoury de l’ASBL Charleroi Centre-Ville.

Les parents pouvaient quant à eux savourer un verre en terrasse dans une ambiance détendue. Côté bar, les bières locales étaient une fois encore mises en évidence. Les Essentiels de Diana et K’rolo Cosmetics étaient à nouveau réunis pour apporter une touche un peu plus féminine à travers leur stand de produits de bien-être et d’hygiène.

Cette année encore, les rouleaux de gazon installés pour la circonstance étaient redistribués gratuitement une fois l’événement terminé. Petite nouveauté, le public pouvait également repartir avec des ballots de paille.