Charleroi: la tentative de record du monde de la plus haute pile de crêpes échoue

L’idée a germé dans le chef de l’association des commerçants de Charleroi, en clin d’œil à l’ourson Petzi, personnage de BD et grand amateur de crêpes. "Nous avons prévu 25 litres de pâte à crêpes. Il faut atteindre environ 800 crêpes pour battre le record. Les crêpes doivent répondre à différentes conditions de taille et d’épaisseur. Par exemple, le diamètre ne doit pas mesurer plus de 25 centimètres", commente une représentante de l’Ifapme.

Une occasion pour l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises de promouvoir ses activités et les formations dispensées pour l’apprentissage de plus de 200 métiers. "Nous sommes en pénurie dans les secteurs relatifs à la boucherie, à la boulangerie et à la restauration", disent-ils.

La maison Bruyerre a prêté son concours dans la fourniture de matériel et de matières premières pour la réalisation de ce challenge. Thierry Capezzone, le dessinateur de Petzi, a quant à lui parrainé l’événement.

Du gaspillage ?

Après plus de trois heures de cuisson et d’empilage, un huissier de justice devait constater le résultat en fin de journée. Malheureusement, l’équipe n’a pas battu le record du monde. La pile, d’une hauteur de 148 cm, ne tenait pas debout.

Côté public, si beaucoup s’amusaient de l’originalité de l’événement, certains s’indignaient du gaspillage engendré par la quantité de nourriture présente.