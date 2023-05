Il tente de duper les policiers de Charleroi : c’est raté

Condamné par défaut à un an de prison, François a bien eu raison de former opposition au jugement puisque la procédure lui permet finalement d’obtenir une peine de probation autonome de 2 ans. Un faux en écriture et une escroquerie étaient reprochés à François, début février 2021. L’homme de 47 ans a tenté de duper la police de Charleroi en allant déposer plainte pour un prétendu vol à l’arraché de son iPhone. Une semaine plus tard, la prétendue victime du vol est revenue au poste de police pour y déposer la facture de son iPhone. Mais les policiers se sont rendu compte d’un problème, un mois plus tard. "Il faut que les gens comprennent que dès que le GSM est vendu à un magasin qui le rachète, c’est automatiquement détecté", rappelait le substitut Bury en guise de leçon à François. François a en fait été vendre son téléphone "volé" à un Cash Converters en échange de 280 €. En proie à de nombreuses dettes et à des problèmes d’argent suite à une addiction aux jeux, François avait jugé bon d’agir de la sorte pour être indemnisé auprès de son assurance. Si François n’entame pas un suivi psychologique et psychiatrique pour son addiction aux jeux, il purgera une peine de 12 mois de prison.