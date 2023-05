Charleroi : trente mois de prison pour le dealer en béquilles

Le 13 mars dernier, Sami a été interpellé au sein du parc Hiernaux, situé juste derrière le GHdC et le centre commercial Ville 2. Peu avant son arrestation, un échange suspect entre un couple et un homme en béquilles a été constaté par une patrouille policière. Les deux clients, interrogés par les forces de l’ordre, ont immédiatement remis aux policiers deux boulettes de cocaïne et d’héroïne qu’ils venaient d’acheter au "dealer en béquilles" pour 20 €. Sur ce dernier, la fouille a révélé la présence de deux boulettes d’héroïne et cinq de cocaïne.