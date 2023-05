Charleroi: après une annulation et un succès, le dernier "Quartiers Libres", c'est ce samedi 13 mai, à Couillet

Les enfants étaient mobilisés, ce jeudi après-midi, sur la petite pelouse qui jouxte la rue de la Crèche, à Montignies-sur-Sambre: c’est là que les Quartiers Libres se sont posés, en ces vacances de printemps. Atelier bulles de savons, parcours de psychomotricité, jeux anciens en bois, animations assurées par les équipes ATL (Accueil temps libre) et par le centre culturel L’Eden ont permis d’oublier que le spectacle d’acrobatie prévu en début de soirée était annulé, pour éviter tout accident sur un sol rendu meuble et glissant par la pluie. C’était de toute façon mieux que le premier rendez-vous, programmé ce mardi 9 mai: "La pluie est tombée sans discontinuer, nous n’avons eu aucune solution à part tout annuler", résume Fabrice Laurent, directeur de l’Eden, qui souligne: "Les prévisions météo sont bien meilleures pour ce samedi. Mais nous savions de toute façon que c’étaient les aléas de nous rendre dans les quartiers avec des activités gratuites en plein air. Si le soleil est là, c’est la foule. Sinon, ça peut être la cata". L’échevine de la Participation citoyenne et des Quartiers, Julie Patte, insiste: "Nous nous adapterons toujours à la météo, l’avantage de ce nouveau format court pour les Quartiers Libres, c’est qu’il est facilement et rapidement adaptable. Ainsi, si les conditions sont clémentes comme prévu, ce samedi, nous pourrons reprendre le spectacle qui n’a pas eu lieu, mardi".