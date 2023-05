86 pylônes électriques démontés dès ce 22 mai, entre Monceau-sur-Sambre et Gouy-lez-Piéton

C’est ce 22 mai que le gestionnaire du réseau d’électricité à haute tension, Elia, va entamer ce grand chantier, plutôt rare: il va s’agir non pas de mettre en place une nouvelle liaison mais d’en faire disparaître une. La ligne aérienne de 70 000 volts entre Gouy-lez-Piéton et Monceau-sur-Sambre est obsolète depuis l’année 2020. Les câbles conducteurs en ont d’ailleurs déjà été démontés entre mai et juillet 2021. Restent les pylônes, qui marquent le paysage: ils sont au nombre de 86. Il n’en restera, in fine, plus aucun: le chantier de démontage est prévu jusqu’à la fin de cet été.