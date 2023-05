Charleroi-Nivelles: une nouvelle portion de l'A54 en travaux

Depuis le 14 mars, un chantier est en cours sur l’E420/A54 entre Gosselies et Petit-Rœulx en direction de Nivelles. Ces travaux ont pour but de réhabiliter les revêtements de l’autoroute (les deux voies et la bande d’arrêt d’urgence) ainsi que les bretelles d’accès et de sortie, réhabiliter neuf ponts inférieurs, sécuriser huit ponts supérieurs, réhabiliter l’aire de Fromiée ainsi que placer de nouveau équipement de sécurité et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.