Charleroi: la zone 30 du boulevard Tirou trop peu respectée

Qu’en est-il du respect des limitations de vitesse dans les zones 30 de Charleroi ? L’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain, dresse un état des lieux dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. Et le diagnostic réserve quelques surprises. Ainsi, sur base des mesures effectuées en avril, il apparaît que c’est le boulevard Tirou qui concentre le plus grand nombre de dépassements: un usager sur deux y circule à plus de 40 km/h, certains atteignant même 80 et au-delà ! À titre comparatif, cette proportion tombe en dessous de 3% à l’avenue des Alliés ou au boulevard Dewandre. Elle atteint 20% dans la rue de Montigny.