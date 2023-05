Cartes Pokémon: une des plus grandes bourses d’échanges de Belgique ce samedi à Charleroi

Faut-il éviter d’acheter le nouveau Pokémon sur Nintendo Switch, moche et bourré de bugs ?

Les nouvelles cartouches Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet sont sous le feu des critiques. En cause, des bugs d’affichage qui ternissent l’expérience du célèbre jeu vidéo et des textures qui appauvrissent les graphismes.